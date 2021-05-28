Стало известно, кого будут прививать в центре вакцинации на МВЦ в Киеве

В центре вакцинации от COVID в Киеве на базе Международного выставочного центра (МВЦ) будут прививать несколько категорий. Центр откроется уже завтра, 29 мая.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

По его словам, в этом центре по выходным будут вакцинировать препаратом CoronaVac киевлян, которые зарегистрировались в приложении "Дія". Вакцину предоставляет Министерство здравоохранения.

"25 мая столица получила очередную партию вакцины CoronaVac - 20 640 доз будут использованы для прививок паралимпийцам, работникам санаторно-курортных учреждений и киевлян, которые записались в лист ожидания через приложение "Дія", - добавил Кличко.