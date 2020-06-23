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Стало відомо, з ким ще вели переговори на посаду міністра освіти

Новини » Політика     23.06.2020 - 13:53
Стало відомо, з ким ще вели переговори на посаду міністра освіти
Фото: Любомира Мандзій (прес-служба МОН)

Велися переговори з тимчасово виконуючим обов'язки міністра

Тимчасово виконуюча обов'язки міністра освіти і науки Любомира Мандзій розповіла, що з нею були переговори на посаду голови МОН. Але її не долучали до відбору кандидатів на цю посаду.

Про це розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

Мандзій уточнила, що працює заступником міністра, на якого поклали виконання обов'язків.

"Я не маю права радити президенту чи прем'єру з приводу кадрових призначень", - сказала вона.

Інформацію про те, що на цей пост є близько 10 кандидатур Мандзій відмовилася коментувати.

Нагадаємо, постанову про призначення ректора Чернігівського університету Сергія Шкарлета міністром освіти внесли в Раду на початку тижня.

Втім, Профільний комітет Ради не підтримав призначення Шкарлета міністром освіти.

Зазначимо, голова фракції СН Давид Арахамія заявив, що на даний момент не вистачає голос для призначення Шкарлета міністром освіти із-за чого парламент може не розглядати його призначення на цьому тижні.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України МОНОсвіта
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