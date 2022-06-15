Стало відомо, яка зброя увійшла до нового пакету допомоги від США

Новий пакет американської військової допомоги включає: додаткову артилерію, озброєння берегової оборони, боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем.
Про це повідомля РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна,
За його словами, Україна отримає:
Крім цього, Німеччина пообіцяла надати Україні три РСЗВ Mars, Словаччина - гелікоптери Мі-17, а Канада, Польща та Нідерланди - артилерію.
Нагадаємо, американський президент Джо Байден зателефонував Зеленському і оголосив пакет допомоги на 1 млрд доларів.
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