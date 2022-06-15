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Стало відомо, яка зброя увійшла до нового пакету допомоги від США

Фото: Ллойд Остін (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Новий пакет американської військової допомоги включає: додаткову артилерію, озброєння берегової оборони, боєприпаси для артилерії та передових ракетних систем.

Про це повідомля РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна,

За його словами, Україна отримає:

  • 18 одиниць 155-мм гаубиць;
  • 36 тисяч 155-мм снарядів;
  • 18 тактичних автомобілів для транспортування гаубиць;
  • додаткові снаряди до HIMARS;
  • 4 автомобілі для ремонту техніки;
  • дві системи берегової охорони із ракетами Harpoon;
  • тисячі захищених радіостанцій;
  • тисячі оптичних пристроїв, зокрема і нічного бачення.

Крім цього, Німеччина пообіцяла надати Україні три РСЗВ Mars, Словаччина - гелікоптери Мі-17, а Канада, Польща та Нідерланди - артилерію.

Нагадаємо, американський президент Джо Байден зателефонував Зеленському і оголосив пакет допомоги на 1 млрд доларів.

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