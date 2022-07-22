Стало відомо, яку кількість військ Росія направила в Україну

Росія направила майже 85% своїх військових на війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента PBS NewsHour із закордонних справ та оборони Ніка Шифріна .

Він зазначив, що Росія зняла своїх війських з інших районів на своєму кордоні та в усьому світі заради того, щоб перекинути їх в Україну.

Журналіст посилається на дані від високопосадовця оборонного відомства США, що не побажав розкрити своє ім'я.

Нагадаємо, ЦРУ США сумніваються в здатності Росії продовжувати наступ в Україні у тому темпі, що був на початку війни.

Раніше голова британської розвідки заявив, що російські війська "ось-ось видихнуться", що дасть Україні можливість перейти в контрнаступ.

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