Стало відомо, які питання розгляне Рада на позачерговому засіданні у четвер

Верховна рада на позачерговому засіданні в четвер, 16 квітня, розгляне загалом п'ять питань. Про це РБК-Україна повідомило джерело у фракції "Слуга народу".

За словами джерела, порядок денний позачергового засідання уже затверджений. Так, на засіданні планується в цілому прийняти три закони.

Зокрема, у другому читанні, буде розглядатися проект змін до регламенту №1043, а також законопроекти "Про оборонні закупівлі" та внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні" №2653. У першому читанні депутати розглянуть проект № 2654 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж.

Окрім того, парламент розгляне питання ратифікацій.

"Проект про ратифікацію угоди про грант Фонду Е5Р (Проект "Вища освіта України") між Україною та Європейським інвестиційним банком" №0034", - заплановано у порядку денному.

Нагадаємо, комітет з питань антикорупційної політики планує скликати термінові засідання для перевірки на корупційні ризики законів, які виносяться на розгляд нардепів на позачергових засіданнях Верховної ради.

Як писало РБК-Україна, позачергове засідання Верховної ради відбудеться у четвер, 16 квітня. Його початок заплановано на 13:00. У ході засідання нардепи повинні розглянути зміни до Регламенту.

Додамо, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що на позачерговому засіданні Рада зможе прийняти зміни до регламенту. За його словами, зміни в регламент допоможуть ВР боротися з "поправочним спамом".