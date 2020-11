Стало відомо, які недоліки мають альтернативні законопроекти про Дія City

Фото: "Дія" (РБК-Україна)

У парламенті представили альтернативний законопроект про Дія City, спрямованого на розвиток української IT-галузі. Автори законопроекту - Кіра Рудик ("Голос") та Андрій Ніколаєнко ("Батьківщина").

Про це повідомляє Delo.ua за підсумками прес-конференції.

Альтернативний законопроект отримав назву "Про стимулювання розвитку сфери інформаційних технологій в Україні" і вже зареєстрований у ВРУ за номером 4303-2.

Автори проекту зазначають, що він розроблявся за ініціативою найбільших в Україні бізнес-асоціацій - American Chamber of Commerce, European Business Association, IT Ukraine Association і Ukrainian Venture Capital Association and Private Equity.

"Ми вітаємо створення та легалізацію трудових відносин в іншому форматі, крім відносин виключно з ФОП, але вважаємо, що, створюючи новий правовий режим не повинні позбавляти через зміни в Податковий кодекс можливість компаній виробляти відносини і у форматі ФОП. Ми сподіваємося, що "Дія City" запрацює ідеально і всі власники компаній, а також працівники захочуть перейти на гіг-контракти. Але ми точно цього не знаємо", - зазначив нардеп Андрій Ніколаєнко.

Водночас Delo.ua відзначає, що альтернативний законопроект має ряд вузьких місць, які потенційно можуть уповільнити розвиток IT-індустрії.

Зокрема, законопроект спрямований на збереження поточного стану справ для сервісного сектора українського IT-ринку, орієнтованого на виконання замовлень для іноземних компаній. Питання захисту трудових і майнових прав працівників IT-компаній, згідно з альтернативним законопроектом, залишаються на розгляд роботодавців. Механізми, що регулюють діяльність роботодавців у цьому ключі, теж не передбачені.

Автори альтернативного законопроекту також виключили норму про введення міжнародних інструментів корпоративного права, захисту авторського права, а також бізнес-механізмів, що стосуються елементів англійського права у сфері IT, які були передбачені в законопроекті Мінцифри.

Нагадаємо, раніше у Верховній раді були зареєстровані законопроекти №4303 "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні" і №4305 "Про внесення змін в кримінальне законодавство щодо особливого порядку здійснення розслідування кримінального правопорушення з метою забезпечення належних умов для розвитку цифрової економіки".

Розроблені проектним офісом Дія City, законопроекти покликані запустити спеціальний правовий режим Дія City для розвитку вітчизняного ринку IT, а також виключити можливість силового тиску на галузь.