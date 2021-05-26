Стало відомо, які клуби можуть замінити "Реал", "Ювентус" і "Барселону" в ЛЧ

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) готується виключити "Реал", "Ювентус" і " Барселону" з Ліги чемпіонів у сезоні 2021-2022 років. Їх місця в турнірі можуть зайняти клуби, які зайняли 5-6 місця в національних чемпіонатах.
Про це пише іспанське видання El Partidazo de COPE.
За даними видання, УЄФА виключить ці команди з Ліги чемпіонів, оскільки вони досі не вийшли з Суперліги. Крім того, клубам загрожують великі штрафи.
Також повідомляється, що якщо Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні підтримає їх виключення з Ліги чемпіонів, то їх місця можуть зайняти "Реал Сосьєдад" і "Бетіс" (5 і 6 місце в Ла Лізі), а також "Наполі" (5 місце в Серії А).
Нагадаємо, у квітні 12 європейських топ-клубів оголосили про створення нового турніру-Суперліги Європи. Організаторами виступили "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Ман Сіті", "Ман Юнайтед", "Тоттенхем", "Інтер", "Мілан", "Атлетіко", "Ювентус", "Барселона" і " Реал". Але протягом декількох днів під загрозою санкцій всі клуби, крім трьох останніх, вийшли з Суперліги.
УЄФА виступив різко проти нового турніру, заявивши, що учасники Суперліги можуть бути виключені з усіх турнірів під егідою УЄФА, в тому числі і з національних чемпіонатів.