Стало відомо, які клуби можуть замінити "Реал", "Ювентус" і "Барселону" в ЛЧ

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) готується виключити "Реал", "Ювентус" і " Барселону" з Ліги чемпіонів у сезоні 2021-2022 років. Їх місця в турнірі можуть зайняти клуби, які зайняли 5-6 місця в національних чемпіонатах.

За даними видання, УЄФА виключить ці команди з Ліги чемпіонів, оскільки вони досі не вийшли з Суперліги. Крім того, клубам загрожують великі штрафи.

Також повідомляється, що якщо Спортивний арбітражний суд (CAS) в Лозанні підтримає їх виключення з Ліги чемпіонів, то їх місця можуть зайняти "Реал Сосьєдад" і "Бетіс" (5 і 6 місце в Ла Лізі), а також "Наполі" (5 місце в Серії А).