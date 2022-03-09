Стало відомо, які білоруські банки відключать від SWIFT

Європейський союз вводить санкції проти білоруських банків через участь Мінська в війні Росії проти України . Зокрема, три банки будуть відключені від системи міжнародних платежів SWIFT.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" .

Повідомляється, що під європейські санкції потрапили "Белагропромбанк", "Добрабит Банк" і "Білоруський банк розвитку".

Як зазначив у своєму Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, офіційне рішення буде опубліковано вже сьогодні. Також будуть введені морські санкції проти Росії, які, втім, не стосуватимуться портів.

За його словами, вже в наступному пакеті можуть ввести санкції проти інших олігархів, а також щодо криптовалют в Росії.