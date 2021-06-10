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Стало відомо ім'я військової, яка загинула на Донбасі

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Донбас, Четвер 10 червня 2021 17:59
Стало відомо ім'я військової, яка загинула на Донбасі Фото: на Донбасі загинула українська військова (president gov)
Автор: РБК-Україна

Вчора в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинула українська військова Карина Шемчук. Вона служила в 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді Збройних сил України.

Про це в Facebook повідомив голова Закарпатської обласної державної адміністрації (ОДА) Олексій Петров.

"Вчора під час виконання службових обов'язків трагічно загинула військовослужбовець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, лейтенант Карина Шемчук. Війна забрала ще одне молоде серце. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким", - зазначив Петров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції і в результаті бойових дій поранений один боєць. У нього кульове поранення, стан оцінюється як середньої тяжкості. Його оперативно доставили в медичний заклад, де йому надають допомогу.

Напередодні президент Володимир Зеленський в рамках поїздки на Донбас заявив, що за останні 7-10 днів кількість обстрілів значно знизилася. Однак з боку бойовиків "є провокації", в результаті яких гинуть українські військові.

"Ми бачимо і військові відзначають зменшення кількості обстрілів - вона значно знизилася за останні 7-10 днів. Однак є провокації, і, на жаль, бувають бойові втрати", - сказав Зеленський.

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