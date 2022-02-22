ru ua
Вт, 22 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Стало відомо ім'я військового, який загинув сьогодні на Донбасі

Новость на русском →
Донбас, Вівторок 22 лютого 2022 20:54
Стало відомо ім'я військового, який загинув сьогодні на Донбасі Фото: на Донбасі при обстрілі 22 лютого загинув військовий (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 22 лютого, в результаті обстрілу бойовиків на Донбасі загинув військовослужбовець Збройних сил України (ЗСУ). Ще один військовий отримав поранення, а п'ятеро - бойові травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр операції Об'єднаних сил (ООС) і радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка в Telegram.

Як повідомили в штабі ООС, окупанти 72 рази порушували режим припинення вогню. При цьому 53 рази противник використовував важкі озброєння, включаючи реактивні системи залпового вогню, артилерійські знаряддя калібру 122 міліметри і 82-х і 122-міліметрові міномети. Також бойовики застосовували гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю.

В результаті обстрілів один український військовий загинув, ще один був поранений. П'ять військовослужбовців отримали бойові травми.

За даними Антона Геращенка, ввечері 22 лютого під час обстрілу біля селища Новотроїцьке Волноваського району при ворожому обстрілі загинув військовослужбовець в/ч А-0536 ЗСУ Сливка.

Нагадаємо, вчора, 21 лютого, в результаті ворожих обстрілів загинули двоє українських військових.

Зазначимо, 21 лютого при обстрілі селища Новолуганське в Донецькій області загинув мирний житель.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас Загострення на Донбасі ООС
NEWS
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
Росія вводить війська в ОРДЛО. Що відбувається на Донбасі зараз: онлайн
DAILY
Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Путін визнав "ЛДНР". Що це означає і чого Україні чекати далі