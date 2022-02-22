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Стало известно имя военного, погибшего сегодня на Донбассе

Новина українською →
Донбасс, Вторник 22 февраля 2022 20:54
Стало известно имя военного, погибшего сегодня на Донбассе Фото: на Донбассе при обстрелах 22 февраля погиб военный (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 22 февраля, в результате обстрела боевиков на Донбассе погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Еще один военный получил ранение, а пятеро - боевые травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) и советника министра внутренних дел Антона Геращенко в Telegram.

Как сообщили в штабе ООС, оккупанты 72 раза нарушали режим прекращения огня. При этом 53 раза противник использовал тяжелые вооружения, включая реактивные системы залпового огня, артиллерийские орудия калибра 122 миллиметра и 82-х и 122-миллимитровые минометы. Также боевики применяли гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще один был ранен. Пять военнослужащих получили боевые травмы.

По данным Антона Геращенко, вечером 22 февраля во время обстрела возле поселка Новотроицкое Волновахского района при вражеском обстреле погиб военнослужащий в/ч А-0536 ВСУ Сливка.

Напомним, вчера, 21 февраля, в результате вражеских обстрелов погибли двое украинских военных.

Отметим, 21 февраля при обстреле поселка Новолуганское в Донецкой области погиб мирный житель.

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