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В результаті обстрілів бойовиків на Донбасі загинув мирний житель

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Донбас, Понеділок 21 лютого 2022 18:25
В результаті обстрілів бойовиків на Донбасі загинув мирний житель Фото: внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі загинув мирний житель (facebook.com/pavlokyrylenko)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті обстрілу селища Новолуганське Донецької області загинув мирний житель. Відомо, що це чоловік 1970 року народження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка.

"Щойно бойовики обстріляли селище міського типу Новолуганське", - написав у Facebook голова ОДА.

За оперативними даними, внаслідок обстрілу пошкоджено об'єкти інфраструктури, селище залишилося без світла та опалення, перебито газопровід.

"Внаслідок обстрілу загинула цивільна людина, дані про неї уточнюються", - додав Кириленко, уточнивши, що загиблий - чоловік 1970 року народження.

Фото: внаслідок обстрілу бойовиків на Донбасі загинув мирний житель (facebook.com/pavlokyrylenko)

Нагадаємо, з початку поточної доби бойовики на Донбасі понад 50 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі 45 - із застосуванням забороненого озброєння.

Зазначимо, сьогодні через обстріл у Луганській області довелося зупинити роботу теплової електростанції у місті Щастя.

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