Стало відоме ім'я військового, який вчора загинув на Донбасі

Військовослужбовець загинув унаслідок снайперського обстрілу позицій ООС.

"З сумом повідомляємо про загибель нашого друга, воїна, побратима.13 травня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок снайперського обстрілу отримав кульове поранення не сумісне з життям сержант Колесник Павло Сергійович, старший водій мотопіхотної роти", - йдеться в повідомленні.

Військовий був родом з села Нове Чернігівського району. Служив в бригаді з вересня 2019 року.