UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Стало известно имя военного, который вчера погиб на Донбассе

Автор: РБК-Украина

Вчера на Донбассе погиб военнослужащий Павел Колесник. Он был родом из Черниговской области.

Об этом сообщила в Facebook 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетьмана Ивана Выговского.

Военнослужащий погиб в результате снайперского обстрела позиций ООС.

"С грустью сообщаем о гибели нашего друга, воина, собрата.13 мая 2021 года на востоке страны во время несения службы на позиции в результате снайперского обстрела получил пулевое ранение не совместимое с жизнью сержант Колесник Павел Сергеевич, старший водитель мотопехотной роты", - говорится в сообщении.

Военный был родом из села Новое Черниговского района. Служил в бригаде с сентября 2019 года.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что снайперские прицельные выстрелы на Донбассе почти ушли в прошлое.

РБК-Украина писало, что на Донбассе в четверг, 13 мая, зафиксировали 19 нарушений режима прекращения огня со стороны российских оккупантов. Сообщалось об одном погибшем военном.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Донбасспогибшие