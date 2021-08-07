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Стало відоме ім'я військового, який сьогодні загинув на Донбасі

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 7 серпня в результаті вогню ворожого обстрілу на Донбасі загинув Ярослав Семеняка. Він був у лавах ЗСУ з червня 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну державну адміністрацію.

"У зоні ООС загинув наш земляк - 32-річний боєць із Конотопського району Ярослав Семеняка. Молодший сержант військової частини А1376 загинув 7 серпня в результаті ворожого обстрілу в районі селища Піски", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що Ярослав Семеняка був родом із Конотопського району Сумської області. Він служив за контрактом з червня 2020 року.

Нагадаємо, від початку доби, 7 серпня бойовики три рази порушили режим припинення вогню.

Унаслідок обстрілів загинув український військовий, ще один отримав поранення.

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