Стало відоме ім'я військового, який сьогодні загинув на Донбасі

Сьогодні, 7 серпня в результаті вогню ворожого обстрілу на Донбасі загинув Ярослав Семеняка. Він був у лавах ЗСУ з червня 2020 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну державну адміністрацію.
"У зоні ООС загинув наш земляк - 32-річний боєць із Конотопського району Ярослав Семеняка. Молодший сержант військової частини А1376 загинув 7 серпня в результаті ворожого обстрілу в районі селища Піски", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що Ярослав Семеняка був родом із Конотопського району Сумської області. Він служив за контрактом з червня 2020 року.
Нагадаємо, від початку доби, 7 серпня бойовики три рази порушили режим припинення вогню.
Унаслідок обстрілів загинув український військовий, ще один отримав поранення.