Стало известно имя военного, который сегодня погиб на Донбассе

Сегодня, 7 августа в результате огня вражеского обстрела на Донбассе погиб Ярослав Семеняка. Он был в рядах ВСУ с июня 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную государственную администрацию.

"В зоне ООС погиб наш земляк - 32-летний боец из Конотопского района Ярослав Семеняка. Младший сержант воинской части А1376 погиб 7 августа в результате вражеского обстрела в районе поселка Пески",- говорится в сообщении.

Известно, что Ярослав Семеняка был родом из Конотопского района Сумской области. Он служил по контракту с июня 2020 года.