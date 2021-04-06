RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Стало відоме ім'я військового, який сьогодні загинув на Донбасі

Автор: Инна Собора

У ході загостренні на Донбасі 6 квітня загинув старший лейтенант Володимир Шпак. Він був родом із Чернігова.

Про це повідомила 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського у Facebook.

Військовослужбовець загинув зранку близько 10:55. Під час обстрілу бойовиками українських позицій, він отримав осколкове поранення несумісне з життям.

"Володимир був родом із Чернігова, з 2018 року став на захист Батьківщини, сьогодні - він відійшов до війська небесного. Командування бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в ООС повідомляли, що сьогодні на Донбасі з початку доби було зафіксовано один обстріл. Це сталося недалеко від населеного пункту Невельське. Окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів. В результаті - загинув військовий.

Раніше РБК-Україна писало, що 5 квітня від снайперської кулі загинув військовослужбовець Владислав Мороз.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Донбасзагиблі
Читайте також
Бойовики один раз порушили "тишу" на Донбасі
З початку перемир'я на Донбасі загинули майже 30 військових, більшість - в цьому році
Прогноз погоди