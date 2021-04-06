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Стало известно имя военного, который сегодня погиб на Донбассе

Новина українською → Вторник 06 апреля 2021 19:06
Стало известно имя военного, который сегодня погиб на Донбассе Фото: на Донбассе погиб военный Владимир Шпак (president gov ua)
Автор: Инна Собора

В ходе обострения на Донбассе 6 апреля погиб старший лейтенант Владимир Шпак. Он был родом из Чернигова.

Об этом сообщила 58 отдельная мотопехотная бригада им. гетмана Ивана Выговского в Facebook.

Военнослужащий погиб утром около 10:55. Во время обстрела боевиками украинских позиций, он получил осколочное ранение несовместимое с жизнью.

"Владимир был родом из Чернигова, с 2018 года стал на защиту Родины, сегодня - он отошел в войско небесное. Командование бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в ООС сообщали, что сегодня на Донбассе с начала суток зафиксирован один обстрел. Это произошло недалеко от населенного пункта Невольское. Оккупанты открывали огонь из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. В результате - погиб военный.

Ранее РБК-Украина писало, что 5 апреля от снайперской пули погиб военнослужащий Владислав Мороз.

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