Стало відомо ім'я загиблого на Донбасі українського військового

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

У загиблого залишилися батьки і дочка

За повідомленням 30-ї окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького, під час снайперського обстрілу на Донбасі вчора загинув житель Житомира Олексій Золін. Про це повідомляє прес-служба Житомирської ОДА.

Як зазначається, у загиблого залишилися батьки і дочка. Про те, коли поховають захисника повідомлять пізніше.

"Сержант Олексій Сергійович Золін народився 11 липня 1984. Служив за контрактом в 30-ї ОМБ з 2018 року. Загинув 19 березня 2020 під час снайперського обстрілу від вогнепального поранення в голову", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, на Донбасі за минулу добу, 19 березня, в результаті обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації військові зі складу операції Об'єднаних сил понесли втрати.

Відзначимо, за даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини кількість жертв, пов'язаних з конфліктом на Донбасі (за період з 14 квітня 2014 року до 15 лютого 2020 року) становить близько 13 тисяч людей.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що той, хто думає, що можна безкарно стріляти в українських солдатів, фатально помиляється.