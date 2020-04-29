В результаті снайперського обстрілу на Донбасі травмований український військовий

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Бойовики обстріляли позиції ООС поблизу Новомихайловки

На Донбасі в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації бойове поранення отримав український військовий. Про це повідомили в штабі операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що бойовики 29 квітня обстріляли позиції ООС поблизу Новомихайловки.

"Внаслідок ворожого снайперського вогню один український захисник отримав бойове травмування. Воїна було доставлено у медичний заклад і оперативно надана кваліфікована допомога. Стан здоров'я солдата задовільний", - повідомили в ООС.

У відповідь українські військові відкрили прицільний вогонь з використанням штатного озброєння. Втрата бойовиків уточнюються.

Нагадаємо, за минулу добу, 28 квітня, бойовики 17 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил. Зокрема, обстріли здійснювалися з заборонених артилерійських систем різного калібру 152 мм та 122 мм, мінометів 120 мм і 82 мм.

В результаті обстрілу в Луганській області загинув один український військовий. Він отримав смертельне осколкове поранення.

Також повідомлялося, що на травневі свята бойовики готують провокації загострення ситуації на Донбасі.