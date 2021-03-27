Стало відоме ім'я ще одного загиблого військового біля Шумів

В результаті вчорашнього ворожого обстрілу поблизу Шумів на Донбасі загинув військовослужбовець з міста Дубровиця Рівненської області. Його звали Максим Абрамович.

Про це повідомляє Дубровицька міська рада в Facebook.

Військовий присвятив службі у Збройних силах України, він був контрактником і брав участь в бойових діях в зоні АТО.

У грудні 2020 року він став на захист України.