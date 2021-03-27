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Стало відоме ім'я ще одного загиблого військового біля Шумів

Автор: РБК-Україна

В результаті вчорашнього ворожого обстрілу поблизу Шумів на Донбасі загинув військовослужбовець з міста Дубровиця Рівненської області. Його звали Максим Абрамович.

Про це повідомляє Дубровицька міська рада в Facebook.

Військовий присвятив службі у Збройних силах України, він був контрактником і брав участь в бойових діях в зоні АТО.

У грудні 2020 року він став на захист України.

Нагадаємо, в результаті обстрілу позицій ООС біля Шумів 26 березня загинули четверо військовослужбовців, ще двоє отримали поранення. Окупанти відкрили вогонь з мінометів калібру 82 міліметри та іншого озброєння.

Після цього українська делегація в ТКГ ініціювала засідання підгрупи з питань безпеки. Однак російська сторона поки не дала своєї згоди на проведення засідання.

На загострення на Донбасі вже відреагували в посольстві Великобританії. Британський посол Мелінда Сімонс закликала Росію забезпечити режим "тиші".

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