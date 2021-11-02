ru ua
Вт, 02 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції ООС і вбили військового

Новость на русском →
Донбас, Вівторок 02 листопада 2021 17:20
Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції ООС і вбили військового Фото: бойовики в черговий раз порушили режим припинення вогню на Донбасі (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, два з яких із застосуванням забороненого мінськими угодами озброєння. В результаті ворожих обстрілів один український військовий загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї в напрямку Павлополя і Новозванівки.

Біля Причепилівки окупанти двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм.

"В результаті ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне з життям. Командування і особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя, який загинув за Україну", - йдеться в повідомленні.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, чим змусили проросійських найманців припинити вогневу активність.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООС Донбас
NEWS
Нардепів та журналістів пускатимуть до Ради лише з COVID-сертифікатом
Нардепів та журналістів пускатимуть до Ради лише з COVID-сертифікатом
DAILY
Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Жива зброя. Хто стоїть за кризою мігрантів біля кордонів ЄС і чи загрожує вона Україні