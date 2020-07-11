"Центренерго" почало купувати вугілля за формулою "Роттердам+"

Фото: "Центренерго" (РБК-Україна)

Подальші зусилля міністерства будуть направлені на доопрацювання діючої моделі ринку електроенергії

Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" почала купувати українське вугілля для своїх теплоелектростанцій за ціною, яка визначається формулою "Роттердам+".

Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

Згідно з повідомленням, Міненерго за дорученням президента Володимира Зеленського завершило медіацію між представниками вугледобувних підприємств та ПАТ "Центренерго". Результатом складних переговорів стало укладення контракту про відновлення постачань українського вугілля на ТЕС державної генеруючої компанії ВАТ "Центренерго".

"Міністерство енергетики в межах своїх повноважень доклало максимум зусиль до відновлення роботи українських шахтарів. Ми очікуємо запуск великих вугледобувних об'єднань вже з понеділка. Поточна ситуація ще раз переконала нас у необхідності комплексного і системного вирішення проблем енергетичної галузі", - прокоментувала досягнуті угоди в.о. міністра енергетики Ольга Буславец.

За її словами, подальші зусилля міністерства будуть направлені на доопрацювання діючої моделі ринку електроенергії, викривлення якої призвели до кризи, в тому числі, для вітчизняних гірників.

У свою чергу, генеральний директор ”ДТЕК Енерго" Дмитро Сахарук 10 липня в ефірі програми "Свобода Слова" на каналі "Україна» повідомив, що "Центренерго" буде купувати українське вугілля без посередників за ціною, яка визначається за формулою "Роттердам+".

"В результаті довгих, складних переговорів, при посередництві Офісу президента і Міністерства енергетики, 10 липня був підписаний договір на поставку українського вугілля на українські теплоелектростанції "Центренерго". За ціною, яка транспарентна, без корупції і показує, що шахтарі можуть заробляти гроші в Україні. Ціна, за якою буде поставлятися вугілля, буде прив'язана до імпортного паритету ("Роттердам+")", - сказав Сахарук.

При цьому він додав, що дане визначення ціни вугілля в Україні є найбільш вигідним для "Центренерго", оскільки пропозиція на 20% дешевше вугілля державних шахт, і на 10% дешевше газу.

"Я радий, що сьогодні перемогла історична справедливість. Підтверджено, що ціна на вугілля, яка була розрахована за формулою Роттердам+ і яка зафіксована в контракті з Центренерго, є найбільш справедливою і європейською ціною за вугілля", - зазначив Сахарук.

Як повідомлялося, влітку 2019 року в держкомпанії "Центренерго" був призначений новий менеджмент, який пов'язують з групою "Приват" Ігоря Коломойського. За підсумками минулого року збитки держкомпанії склали 2,5 млрд гривень, у 2018 вона була прибутковою (1,4 млрд гривень).Після зміни менеджменту з серпня "Центренерго" переорієнтувалася з вугілля держшахт на вугілля з Росії, який закуповувався через посередників, близьких до Коломойському.

На початку травня під час наради в Мінекоенерго в.о. міністра Ольга Буславец розкритикувала "Центренерго" за відмову від закупівлі вугілля державних шахт, борги перед шахтарями і початок закупівель природного газу у компанії "Юнайтед Енерджі", близької до олігарху Ігорю Коломойському, яка стала найбільшим імпортером електроенергії з Росії після так званої "поправки Геруса" за відкриття прямих поставок з РФ.

17 червня поточного року Кабмін визначив пріоритетним використання вугілля вітчизняного виробництва при виробництві електричної енергії на українських теплоелектростанціях, зокрема компанії "Центренерго". Тоді прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що тепер державне "Центренерго" буде активно закуповувати вугілля державних шахт.

Нагадаємо, формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля для встановлення прогнозної вартості електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Формула була скасована 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промисловців зросла.

Член комітету ВР по енергетиці та ЖКГ Михайло Волинець стверджував, що завдяки дії формули "Роттердам +" шахтарі додатково отримали 10 млрд грн.