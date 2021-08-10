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Оригінал Конституції Пилипа Орлика вже в Україні

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Вівторок 10 серпня 2021 15:28
Оригінал Конституції Пилипа Орлика вже в Україні Фото: в Україну прибув оригінал Конституції Пилипа Орлика (УНІАН)
Автор: Владислав Красінський

В Україну доставили оригінал Конституції Пилипа Орлика. Він вже перебуває на території країни.

Цю інформацію РБК-Україна підтвердили в Офісі президента.

"Сьогодні вона вже буде доставлена в Софію Київську, де Конституцію виставлять для перегляду", - уточнили в ОП.

Водночас, представник парламенту в КСУ Ольга Совгиря також повідомила в соцмережах, що Конституція вже в Україні.

"Очікуємо на експонування до Дня Незалежності", - написала вона.

За словами Совгирі, три копії Конституції, передані Швецією, вже експонуються в Україні: у парламенті та Офісі президента.

Третя копія буде передана в Конституційний суд після його реформування.

Варто відзначити, що оригінал Конституції Пилипа Орлика зберігається в Національному архіві Швеції. Однак після переговорів Міністерства закордонних справ України зі шведською строной була досягнута домовленість, що оригінал Конституції передадуть Україні до 30-ї річниці Незалежності.

Як повідомляв президент Володимир Зеленський, Конституцію зможуть побачити всі бажаючі. З 16 серпня її виставлять в Софії Київській.

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