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Стало відомо, коли Бюро економічної безпеки запрацює на повну силу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Бюро економічної безпеки (БЕБ) запрацює в повну силу в кінці лютого - початку березня наступного року. У грудні розпочнуться конкурси на регіональних голів управління БЕБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави БЕБ Вадима Мельника "Інтерфакс-Україна".

"З кінця лютого-початку березня. Тому нам не можна було затягувати запуск", - сказав Мельник, відповідаючи на питання про те, коли БЕБ запрацює повноцінно.

За його словами, з середини грудня БЕБ починає проведення конкурсів на посади голів регіональних управлінь по всій Україні. Одночасно розпочнеться передача справ від Державної фіскальної служби, Національної поліції та Державного бюро розслідувань. Як зазначив голова органу, цей процес займе близько двох місяців.

Нагадаємо, в кінці листопада уряд України запустив у роботу БЕБ.

Зазначимо, напередодні публікації постанови про початок роботи БЕБ Кабміну Рада уточнила повноваження органу.

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Бюро економічної безпекиВадим Мельник