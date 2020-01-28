Новий заступник голови ДБР пов'язаний з Венедиктовою через бізнес дружини, - Bihus.Info

Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

Дружина Соколова отримувала доходи від пов'язаної з Венедиктовою юрфірми

Новий заступник голови Держбюро розслідувань Олександр Соколов пов'язаний з в. о. директора бюро Іриною Венедиктовою через бізнес своєї дружини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування Bihus.Info.

Повідомляється, що Соколов з 2018 року пов'язаний з Венедиктовою через свою дружину Анну Соколову. Зокрема, в декларації за 2018 вона задекларувала 125 тис. гривень доходу від юридичної фірми ТОВ "Перегрін Кепітал Груп", засновницею якої є свекруха Венедиктової - Наталія Колесник.

Водночас і сама в. о. голови ДБР пов'язана з юридичною фірмою "Перегрін", бувши її радником в той період, коли Соколова отримувала ці доходи. Крім того, Венедиктова неодноразово брала участь у заходах цієї компанії. Також очільниця ДБР володіє двома торговими знаками, в яких фігурує слово "Перегрін".

Зазначимо, конкурс на посади заступників ДБР критикували за непрозорість і нібито переможці були визначені заздалегідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній адвокат Віктора Януковича Олександр Бабіков став першим заступником директора ДБР. Тоді ж голова фракції "Слуга народу" в Раді Давид Арахамія різко розкритикував це призначення.

Конкурс на голову ДБР має завершитися навесні 2020 року.