ua en ru
Пн, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Минюсте рассказали об использовании платных камер в СИЗО: "Свободных мест нет"

Понедельник 04 марта 2024 09:50
UA EN RU
В Минюсте рассказали об использовании платных камер в СИЗО: "Свободных мест нет" Фото: министр юстиции Украины Денис Малюська (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Акимова, Валерия Полищук

В Украине нет свободных мест в платных камерах следственных изоляторов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

По его словам, инициатива платных камер СИЗО прекрасно работает.

"Свободных мест нет. Платные камеры пользуются в Киеве бешеной популярностью. Я думаю, что если бы мы вдвое больше ввели этих платных камер, все равно были бы заняты все", - заявил министр.

Он отметил, что создание второго СИЗО в Киеве является актуальным вопросом.

"Реально, у меня некуда людей девать, нам надо второе СИЗО в Киеве. Это на самом деле актуальный вопрос. Это очень и очень сложная ситуация, и по прогнозам правоохранителей, она будет только ухудшаться, потому что у нас криминальная ситуация ухудшается. А что касается финансов, платные камеры быстро окупились. Поэтому это прекрасный бизнес-проект", - отметил Малюська.

Платные камеры в СИЗО

В 2020 году Денис Малюська сообщил, что в Лукьяновском СИЗО столицы в рамках экспериментального проекта открылись первые платные камеры.

По состоянию на 5 октября 2020 платные камеры в следственных изоляторах принесли государственному бюджету один миллион гривен. Больше всего заработало государственное учреждение "Киевский следственный изолятор".

Позже стало известно, что действие пилотного проекта было продлено до апреля 2022 года.

Кроме того, почти за 1,5 года действия проекта платные камеры в следственных изоляторах принесли в государственный бюджет около 4 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис Малюська
NEWS
ВСУ отражают серию атак под Авдеевкой: карты ISW
ВСУ отражают серию атак под Авдеевкой: карты ISW
DAILY
Денис Малюська: Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Коррупционеров можно совершенно спокойно отправлять воевать