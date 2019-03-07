Стали відомі стартові склади команд на матч "Челсі" - "Динамо"

Тренери команд визначились зі списком футболістів

Лондонский "Челси" и киевское "Динамо" определились со стартовыми составами на первый матч 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие решения клубов.

"Динамо": Бойко, Миколенко, Шабанов, Бурда, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Цыганков, Шапаренко, Русин

Запасные: Бущан, Кадар, Сидклей, Андриевский, Гармаш, Цитаишвили, Смирный

"Челси": Кепа, Алонсо, Кристенсен, Давид Луиз, Дзаппакоста, Жоржиньо, Ковачич, Баркли, Педро, Виллиан, Жиру

Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Канте, Лофтус-Чик, Хадсон-Одои, Азар, Игуаин

Матч "Челси" - "Динамо" пройдет на "Стэмфорд Бридж" в четверг, 7 марта, начало - в 22:00 по киевскому времени. УЕФА назначил на игру словенскую бригаду арбитров.