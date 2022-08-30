Стали відомі втрати росіян під Херсоном за ніч

Українські військові розповіли, скільки російських солдатів і техніки знищено на Херсонському напрямку за минулу ніч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар керівника об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України Південь Наталії Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Напередодні за добу ми звітували про те, що ми мали показник вже понад 80 рашистів, які заспокоїлись назовсім, за попередню ніч, ніч ту, що пройшла у нас майже той же показник додається і майже 60 одиниць техніки додатково знищено за цю ніч", - сказала вона.

Як повідомлялося, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 450 окупантів. Усього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії становили 47 550 військовослужбовців.

Нагадаємо, українські військові 29 серпня за допомогою артилерії вразили 13 пунктів управління російських окупантів у Херсонському, Бериславському і Каховському районах.

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