Стали відомі подробиці звільнення відповідального за вантажоперевезення чиновника УЗ

Наглядова рада "Укрзалізниці" прийняла рішення про негайне відсторонення від повноважень в.о. члена правління, відповідального за вантажні перевезення Романа Верпицкого, а також рекомендувала Кабінету міністрів звільнити його від займаної посади через те, що ж/д оператор у квітні-травні 2020 року почав катастрофічно втрачати доходи від вантажних перевезень.

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на дані співрозмовника в УЗ.

Зокрема, доходи від перевезень вантажів в травні впали на третину, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. При цьому навантаження в травні була вище ніж місяцем раніше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державна аудиторська служба України виявила фінансові порушення порядку на 100 млн грн в діяльності Романа Веприцького в період керівництва ним регіональною філією "Південно-Західна залізниця" УЗ. Веприцький був призначений в.о. члена правління АТ "Укрзалізниця" в середині квітня цього року.

Своєю чергою, Веприцький раніше виступив проти введення в компанії 4-денного робочого тижня, мотивуючи це тим, що в такій кризовій мірі нема потреби, оскільки нібито УЗ виконує план з доходів від вантажних перевезень.

За даними "Апострофа", цю заяву Веприцький зробив, коли вже знав про плани наглядової ради відсторонити його від посади через слабкі фінансові показники діяльності УЗ в сегменті вантажних перевезень.

Раніше ЕП з посиланням на джерело в УЗ повідомляла, що Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у в.о. члена правління УЗ Романа Веприцького у справі про розкрадання коштів при будівництві експреса в Бориспіль.