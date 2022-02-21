Стали відомі подробиці участі Смирнова у справі Чауса

"Андрій Смирнов - раніше був адвокатом, з вересня 2019 року - заступник голови Офісу президента. Вперше зустрівся з Чаусом у 2015 році, коли захищав Геннадія Корбана", - йдеться у статті.

"10 серпня 2016 року відбулася зустріч мене, Грановського Олександра та Лисенка Сергія. У ході зустрічі Грановський пояснив обставини ситуації, яка сталася з Чаусом, і сказав, що тому потрібен адвокат. Я погодився", - цитує видання дані допиту Смирнова.

Далі Смирнов зустрівся з Чаусом, щоб обговорити справу про хабарі та подальші плани. За даними видання, Смирнов просив Чауса виїхати "у відпустку", а на відповідь Чауса, що це не змінить того, що ним займається НАБУ, Смирнов відповів, що знайде безпечне місце та надасть Чаусу охорону. При цьому Смирнов сказав також, що на допити із суддею ходитиме інший адвокат, тому що Смирнов "не хоче світитися" у справі. Іншим адвокатом незабаром став Кім Веремійчук.

За даними УП, що базуються на свідченнях Смирнова, одного дня таксі зі Смирновим приїхало в будинок Чауса, суддя сів до нього з одним паспортом і в домашньому одязі, а Смирнов сказав, що той "їде у відпустку". Проте далі Чауса посадили до іншого автомобіля, а потім вивезли до Молдови. Вже під час проживання Чауса у Кишиневі Смирнов приїжджав до судді та наголошував, щоб той просив політичного притулку у Молдові.

"У вас є два варіанти: або просити політичний притулок, або повертатися в Україну, і тут активно захищатись від звинувачень НАБУ", - цитує видання дані показань Смирнова слідчим СБУ.

А через півроку після цього Смирнов сказав, що "договір із ними закінчується, грошей вони не отримують, тому займатися цією справою адвокати більше не будуть".

Але спілкування із Чаусом продовжили.

"Смирнов, наприклад, надсилав Чаусу в месенджері копію рішення Вищої ради правосуддя про його звільнення з посади. Але і він, і його колега Веремійчук не захотіли оскаржити це рішення, пославшись на відсутність гонорарів", - йдеться у статті УП.

У статті також наголошується, що у 2019 році Смирнов ще займався справою судді Чауса. Тоді влітку Смирнов вийшов на зв'язок із Чаусом, якому повідомив, що треба повертатися до України, інакше це буде вкрай складно.