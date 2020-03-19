Стали відомі подробиці про третього хворого коронавірусом в Києві

Третім інфікованим коронавірусною інфекцією у столиці є 50-річний киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення столичного мера Віталія Кличка у Telegram.

За його словами, спочатку чоловік зробив тест в одному з приватних медичних центрів столиці. Однак центр не повідомив про позитивний тест пацієнта ні Міністерство охорони здоров'я, ні Центр громадського здоров'я.

"Діагноз підтвердила і надала інформацію державним органам України одна з німецьких лабораторій", - зазначив він.

Зараз пацієнт перебуває вдома, на самоізоляції і отримує лікування під наглядом лікарів.

Нагадаємо, станом на 19 березня в Україні підтверджено 18 випадків зараження коронавірусом. Два з них - летальні.

Зазначимо, що 13 березня в Україні підтвердили першу смерть від коронавіруса. Жертвою стала 71-жителька Житомирської області, яка напередодні повернулася з Польщі.

Також на 19 березня в Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України від початку 2020 року надійшло 260 повідомлень про підозру на коронавірус.