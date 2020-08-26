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Стали відомі подробиці підриву військових на Донбасі

Донбас, Середа 26 серпня 2020 11:28
Стали відомі подробиці підриву військових на Донбасі
Фото: українські військові на Донбасі (facebook.com/pressjfo news)
Автор: РБК-Україна

Бійці підірвалися на дистанційно встановленій міні

Двоє українських військових на Донбасі підірвалися 25 серпня на протипіхотній міні. Противник встановив її дистанційним способом.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу операції Об'єднаних сил (ООС) в Facebook.

Повідомляється, що двоє бійців підірвалися на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2 під час огляду місцевості.

"В результаті вибуху вони отримали осколкові поранення і зараз перебувають на лікуванні. Стан їх здоров'я задовільний", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, міна була закинута дистанційним методом, і супротивник на Донбасі вдається до таких провокацій.

Крім підриву на міні, більше порушень режиму тиші 25 серпня зафіксовано не було.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з ранку 26 серпня бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню, обстрілявши з автоматичного станкового гранатомета українські позиції біля Хутора Вільний.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Euronews заявив, що наступна зустріч лідерів "нормандської четвірки" може привести до закінчення війни на Донбасі.

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