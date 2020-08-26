Бойовики на Донбасі здійснили провокаційний постріл

Фото: український військовий (РБК-Україна)

Ситуація в районі ООС залишається контрольованою

На Донбасі з початку поточної доби збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. У районі проведення операції Об'єднаних сил ситуація повністю контрольована.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, бойовики обстрілювали українські позиції з автоматичного станкового гранатомета біля Хутора Вільний.

Збройна провокація була неприцільною та не загрожувала життю і здоров'ю наших захисників, тому військовослужбовці Об'єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат в результаті ворожого пострілу немає.

При цьому наголошується, що на всіх ділянках відповідальності українських підрозділів режим "тиші" зберігається повною мірою.

25 серпня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", під час пересування між взводними опорними пунктами, внаслідок підриву, ймовірно, на протипіхотній осколковій міні натяжної дії ПОМ-2, отримали поранення двоє військовослужбовців. Воїнів було оперативно доставлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів. Стан їхнього здоров’я оцінюється як задовільний. Загрози життю військовослужбовців немає.

З початку поточної доби, 26 серпня, на всіх ділянках фронту спостерігалася тиша, порушень повного і всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Крім того, за минулу добу співробітниками Нацполіції спільно з представниками Держприкордонслужби та ДСНС в одному зі зруйнованих будинків населеного пункту Новотроїцьке Донецької області виявлено схованку зі зброєю та боєприпасами, серед яких кілька тисяч набоїв до стрілецького озброєння, гранати та ручні протитанкові гранатомети. За даним фактом порушено кримінальне виробництво.

Нагадаємо, на Донеччині загинув один український військовий через необережне поводження зі зброєю.

Крім того, на Донбасі 24 серпня зафіксовано одне порушення "тиші" з боку бойовиків.