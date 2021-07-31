Стали відомі подробиці звіту, на підставі якого РНБО прийняла рішення щодо УЗ

Згідно з документом, основні показники роботи підприємства про всіх ключових напрямках - катастрофічні.

Зокрема, в блоці про матеріально-технічний стан компанії йдеться, що капітального ремонту потребує понад 11 тисяч або 31% від усіх шляхів. Через аварійний стан рейок у 2021 році показник сходження поїздів зріс на 40% у порівнянні з таким же періодом попереднього року. Особливо небезпечний прецедент стався з поїздом "Інтерсіті+" у березні поточного року біля Запоріжжя, коли з колій зійшло шість з дев'яти вагонів.

Зношений і постійно скорочується тяговий парк, критичний стан вантажного парку вагонів. Середній рівень зносу - 90%, до 2025 року буде списаний кожен третій вагон. УЗ до цього не готова, що може відбитися не тільки на її фінпоказниках, але і на ВВП всієї країни, оскільки мільйони тонн вантажів можуть бути просто не доставлені.

Комі того, на кінець 2020 року вартість основних фондів компанії скоротилася на 31 млрд грн (-15%), а в доларовому еквіваленті на третину. Активи компанії знецінюються приблизно на 10 млрд грн на рік. Обсяги капвкладень зменшуються, план освоєння інвестицій недовиконаний на $1,1 млрд.

Ще одна цифра у звіті - штучне заниження керівництвом компанії фонду оплати праці звичайним робітникам "Укрзалізниці" на тлі скорочення їх кількості та формального підвищення продуктивності праці. За п'ять останніх років люди у вигляді надбавок і премій недоотримали близько 44 млрд грн. З них 8,9 млрд грн недонараховано тим, хто безпосередньо задіяний у забезпеченні перевезень та їх безпеці.

Критичною є ситуація також з обслуговуванням боргових зобов'язань на загальну суму понад 36 млрд грн. У поточному році має бути повернуто близько 8 млрд грн основного боргу.

Особливу увагу в СБУ приділили ознакам кримінальних правопорушень, які скоювали керівники "Укрзалізниці" за останні кілька років. Більшість з них стосується держзакупівель. Лише протягом 2019-2021 рр. за матеріалами органів СБУ за виявленими фактами зловживань співробітників УЗ зареєстровано 237 кримінальних проваджень (оголошено 101 підозру, направлено до суду 35 обвинувальних актів, за якими винесено 20 обвинувальних вироків), загальна сума збитків за якими перевищує 1 млрд грн.

Як правило, залізничники крали на поставках запчастин сумнівної якості, експлуатація яких надалі і призводить до трагічних наслідків, наприклад, сходження поїздів з рейок.

Серед інших проблем, згадуваних у довідці - й управлінська криза з неможливістю знайти ефективного главу компанії вже котрий рік, і закупівля електроенергії за завищеними цінами, і скорочення контейнерних перевезень в рази, неефективне використання промислових об'єктів, зокрема, щебеневих кар'єрів, недорозвиненість системи інформаційних технологій, занадто повільна електрифікація критичних ділянок, а також передчасне підписання договорів з ЄБРР на отримання кредитних коштів, через що компанія переплатила банку мінімум 5 млн доларів.