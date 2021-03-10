Стали відомі подробиці справи проти нардепа Новинського

За даними журналістів, справа про розкрадання майна колишньої мережі супермаркетів "Амстор" тяжіє над Вадимом Новинським з 2014 року. Саме в грудні 2014 року компанії групи "Амстор" почали змінювати власників. Події супроводжувалися силовими захопленнями.

Згодом суди визначили, що супермаркети були захоплені незаконно. Державному реєстратору подали підроблені документи, збори акціонерів ніколи не проводилося. Коли суд прийняв рішення, магазини вже були виведені за договорами суборенди на нові компанії.

Печерський суд заарештував будівлі, і заборонив їх використовувати, але схема продовжувала працювати - "Амстор" не отримував за оренду нічого, обладнання оформили на нову юридичну особу - "Амстор рітейл Трейд".

У результаті мережа припинила існування, замість "Амстор" почали відкриватися маркети інших брендів. Вони платили за оренду магазинів, але платили вже не "Амстору", а компаніям-прокладкам, пов'язаних з Новинським, стверджують журналісти.

Зараз, за даними "Watchdogs", розслідування справи навмисне затягується. Зокрема, підслідність перейшла в район, тоді як досудове розслідування повинно бути у НАБУ (оскільки фігурантом провадження є чинний народний депутат).