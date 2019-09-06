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Стали відомі подробиці справи екс-нардепа Колеснікова

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Колеснікову інкримінують збитки державі на 16 млн гривень

Колишнього народного депутата від "Опозиційного блоку" Дмитра Колеснікова оголосили в розшук у справі про зловживання владою з тяжкими наслідками. Про це йдеться в повідомленні прокуратури Дніпропетровської області.

За даними слідства, в період з червня по грудень 2012 року Колесніков на посаді голови Агентства держмайна України сприяв відчуженню об'єктів нерухомості Науково-дослідного і конструкторсько-технологічного інституту трубної промисловості ім. Я. Ю. Осади в Дніпрі загальною площею майже 7 тис. кв метрів.

Даний інститут є єдиним в Україні підприємством, яке займалося виробництвом стволів реактивних систем залпового вогню "Град", "Смерч", "Ураган", систем охолодження головок самонаведення, а також має стратегічне значення для держави.

"Чиновник підписав відповідні документи, якими фактично вилучив приміщення з переліку майна зазначеного підприємства, що зробило можливим їх незаконну приватизацію та відчуження, завдавши збитків більше ніж на 16 млн гривень. 5 вересня 2019 йому повідомили про підозру", - зазначили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дмитра Колеснікова оголосили в розшук. Колишній генпрокурор Юрій Луценко пояснив активізацію слідства тим, що Колесніков позбувся депутатського статусу.

Крім того, сьогодні дніпропетровська прокуратура розповіла деталі справи колишнього нардепа Олександра Вілкула.

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