Стали відомі лауреати Нобелівської премії в галузі фізики

Нобелівський комітет назвав лауреатів премії в області фізики в 2019 році. Про це повідомляє прес-служба комітету.

Лауреатами стали Джеймс Піблс, Мішель Мейор і Дідьє Келоз. Нобелівську премію з фізики вручили за екзопланети і чорні діри.

Відзначимо, Джеймс Піблс - канадський і американський фізик, який працює в галузі теоретичної космології. Почесний науковий професор імені Альберта Ейнштейна Прінстонського університету.

Мішель Мейор - швейцарський астрофізик, почесний професор університету Женеви. Відкрив 51 Пегаса b - першу екзопланету, що обертається навколо схожої на Сонце зірки 51 Пегаса.

Дідьє Келоз разом з Мішель Майор виявили першу планету за межами нашої Сонячної системи - 51 Пегаса b.

Крім того, вчора Вільям Келін, Пітер Реткліфф і Грегг Семенза отримали Нобелівські премії в галузі медицини.

Як повідомляється, завтра стануть відомі імена лауреатів премії в області хімії, в четвер - в літературі. У п'ятницю, 11 жовтня, стане відомий володар Нобелівської премії миру.

Зазначимо, минулого року Нобелівську премію миру вручили хірургу Дені Муквеге з Демократичної Республіки Конго (ДРК) і правозахисниці з Іраку Наді Мурад Басі Таха.

Нагадаємо, у минулому році колишній президент Польщі і нобелівський лауреат Лех Валенса пропонував висунути українського політв'язня Олега Сенцова на Нобелівську премію миру.