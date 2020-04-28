Стали відомі кандидати на пост голови Податкової служби

На пост нового голови Податкової служби України претендують шість кандидатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на подані декларації кандидатів на цю посаду.

Зокрема, серед інших на посаду голови податкової претендує народний депутат трьох скликань (2002, 2007 та 2012) та лідер "Європейскьї партії" Микола Катеринчук.

Також одним з кандидатів є фіскал Василь Поїзд, який також претендує на посаду заступника голови податкової. До цього очолював департамент організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Фіскальної служби.

Іншими претендентами є Герман Андес, який давно працює в Фіскальній службі, Єлизавета Рошуорова, Дмитро Іванов і Дмитро Олексієнко.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів звільнив Сергія Верланова з посади голови Податкової служби на тлі проблем з наповненням державного бюджету. На цій посаді Верланов пробув близько року.

Також уряд дозволив призначити главу податкової без конкурсу і уповноважив першого заступника міністра фінансів провести співбесіду з кандидатами.