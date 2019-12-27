ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Стали відомі ще два учасника обміну полоненими

Новини » Політика     27.12.2019 - 19:00
Стали відомі ще два учасника обміну полоненими
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мастикашева і Каратай організували виїзд в Росію колишніх українських вояків, учасників бойових дій на Донбасі, під приводом роботи

Громадян України Дарію Мастикашеву і Олександра Каратая, яких підозрювали у держзраді, і які були включені російською стороною в список обміну між Україною і Росією, звільнили з-під варти. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hromadske.

Повідомляється, що батько адвоката Володимир Рибін написав у Facebook, що Червоногвардійський райсуд Дніпра затвердив угоду про визнання провини в обмін на звільнення за відбування без конфіскації майна та припинення кримінального провадження.

"Сьогодні, 27.12.2019 р. Червоногвардійський суд Дніпропетровська провів засідання щодо справи Дар'ї Мастикашевої. В рамках юридичної очищення в ході підготовки до обміну, судом затверджена угода про визнання провини в обмін на звільнення "за відбуте" без конфіскації майна і припинення кримінального переслідування. Дарина звільнена в залі засідання після двох з половиною років катівні! Разом з Дариною звільнений на тих же умовах і убуде на обмін Олександр Каратай", - написав він.

Нагадаємо, з серпня 2017 року Дарину Мастикашеву і Олександра Каратая підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 28 (вчинення злочину групою осіб), частиною 1 статті 111 (державна зрада), а саме те, що у 2017 році вони організували виїзд в Росію колишніх українських вояків, учасників бойових дій на Донбасі, під приводом роботи на будівельних об'єктах Як вважає звинувачення, в Росії колишні бійці повинні були використовуватися в диверсіях, зрежисованих російськими спецслужбами.

Як повідомляло РБК-Україна, Київ і ОРДЛО погодили дату обміну полоненими за формулою "всіх встановлених на всіх встановлених" - це 29 грудня.

Раніше повідомлялося, що генпрокурор Руслан Рябошапака прокоментував можливу участь екс-"беркутівців", які фігурують у справах Майдану, обмін полоненими між Україною і ОРДЛО. Він упевнений, що "нічого незаконного там не відбудеться".

Рябошапка замінив прокурорів у справі "беркутівців" Обмін полоненими: Україна звільнить 85-річного шпигуна
Новини України обмін полоненими
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся