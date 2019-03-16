Стали відомі деталі переговорів диспетчера і пілота Boeing перед катастрофою

Пілот просив дозволу швидко набрати швидкість

Перед аварией пассажирского самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии пилот лайнера просил у диспетчера разрешения на быстрый подъем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После взлета самолет набрал нестандартно большую скорость - 400 узлов. Это 460 миль в час или 643,6 км/ч, при этом стандартная скорость после вылета обычно составляет до 250 узлов, это 370,4-463 км/ч.

Перед тем, как срочно запросить возможность вернуться в аэропорт Аддис-Абебы, пилот Boeing попросил у диспетчера разрешение подняться на 14 тыс. футов это 4,27 км над уровнем моря и примерно 1,95 км над аэропортом.

"Пилот сказал, что у него проблемы с управлением полетом. Именно поэтому он хотел подняться", - информирует Reuters со ссылкой на источник. При этом голос пилота был неровным.

После этого на высоте 10,8 тыс. футов самолет исчез с радаров.

Отметим, 10 марта в Эфиопии спустя шесть минут после взлета. В результате авиакатастрофы погибли 157 человек.

Напомним, во Франции в пятницу, 15 марта, специалисты начали расшифровку данных полета Boeing 737 MAX 8 и аудиозаписей, полученных с "черного ящика" авиалайнера.