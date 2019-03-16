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У Франції почали розшифровку самописців Boeing, що впав у Ефіопії

Новини » Надзвичайні події    16.03.2019 - 05:22
У Франції почали розшифровку самописців Boeing, що впав у Ефіопії
Ілюстративне фото (flickr com)

На отримання перших результатів із бортових самописців може піти кілька днів

У Франції в п'ятницю, 15 березня, фахівці почали розшифровку даних польоту і аудіозаписів, отриманих з "чорної скриньки" авіалайнера Boeing 737 MAX 8, що розбився наприкінці минулого тижня в Ефіопії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Розслідування ведеться владою Ефіопії, в ньому також беруть участь фахівці з Франції і США.

Наголошується, що на отримання перших результатів аналізу польотних даних та записів бортових самописців може піти кілька днів.

Нагадаємо, авіалайнер Ефіопських авіаліній зазнав аварії в неділю, 10 березня, незабаром після зльоту з аеропорту Аддіс-Абеби. Ця катастрофа стало другою для нової моделі Boeing після аналогічної авіакатастрофи в Індонезії в жовтні 2018 року. У результаті аварії загинули 157 осіб, серед загиблих найбільше громадян Кенії та Канади.

Після авіакатастрофи ряд країн призупинили польоти для літаків Boeing 737 MAX 8.

Влада Ефіопії звернулася до Франції з проханням допомогти у розшифровкою чорних скриньок.

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