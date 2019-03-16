Стали відомі деталі переговорів диспетчера і пілота Boeing перед катастрофою

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Пілот просив дозволу швидко набрати швидкість

Перед аварією пасажирського літака Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії пілот лайнера просив у диспетчера дозволу на швидкий підйом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Після зльоту літак набрав нестандартно велику швидкість - 400 вузлів. Це 460 миль в годину або 643,6 км / год, при цьому стандартна швидкість після вильоту зазвичай становить до 250 вузлів, це 370,4-463 км / ч.

Перед тим, як терміново запросити можливість повернутися в аеропорт Аддіс-Абеби, пілот Boeing попросив у диспетчера дозвіл піднятися на 14 тис. Футів це 4,27 км над рівнем моря і приблизно 1,95 км над аеропортом.

"Пілот сказав, що у нього проблеми з управлінням польотом. Саме тому він хотів піднятися", - інформує Reuters з посиланням на джерело. При цьому голос пілота був нерівним.

Після цього на висоті 10,8 тис. Футів літак зник з радарів.

Відзначимо, 10 березня в Ефіопії через шість хвилин після зльоту. В результаті авіакатастрофи загинули 157 осіб.

Нагадаємо, у Франції в п'ятницю, 15 березня, фахівці почали розшифровку даних польоту Boeing 737 MAX 8 і аудіозаписів, отриманих з "чорного ящика" авіалайнера.