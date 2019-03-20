Стали відомі дані "чорних скриньок" з літака, який розбився в Індонезії

Пілоти перед катастрофою в Індонезії намагалися звіритися з керівництвом по експлуатації

Пілоти Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air, який розбився в жовтні 2018 року, перед катастрофою в Індонезії намагалися звіритися з керівництвом по експлуатації, в пошуках вирішення виниклих проблем. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, знайомі із змістом записи бортових самописців.

Зазначимо, раніше дані з його самописців не розкривалися. За словами співрозмовника агентства, про проблеми з управлінням другий пілот повідомив вже через дві хвилини після зльоту. Він передав диспетчерам, що екіпаж має намір підняти лайнер до висоти 1,5 км. Інше джерело стверджує, що про проблему диспетчерам повідомив капітан повітряного судна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дані, отримані з бортових самописців після авіакатастрофи Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії, вказують на схожість аварії Boeing в Індонезії в жовтні 2018 року.

Відзначимо, в Boeing 737 MAX, який розбився в понеділок, 29 жовтня, через кілька хвилин після вильоту з Джакарти, за день до того виникли технічні проблеми.

Додамо, на борту літака перебували до 189 осіб, у тому числі вісім членів екіпажу. Індонезійські рятувальники заявили, що в катастрофі Boeing ніхто не вижив. Пізніше на місці аварії літака в Індонезії виявили останки 10 загиблих.