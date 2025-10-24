"Стальной фронт" Ахметова передал Нацгвардии новую партию систем для радиоэлектронной защиты

Военные получили комплекты защищенной связи и радиоэлектронной защиты, средства транковой радиосвязи (портативные и бортовые станции), ретрансляторы для расширения покрытия, а также измерительное оборудование для диагностики сетей (анализаторы антенн и кабелей). Компания не разглашает модели и технические характеристики оборудования из соображений безопасности. Вместе с тем подчеркивает: совокупно - целостная система связи и защиты, которая держит подразделение "в сети" даже под мощным РЭБ противника, ускоряет цикл принятия решений и уменьшает потери.

"Наша задача - не просто передать технику, а дать решения, которые реально работают в поле. Эти комплекты усиливают защищенную связь, помогают противодействовать вражескому радиоэлектронному давлению и обеспечивают автономность подразделений там, где нет доступа к энергосетям. Это - об эффективности и о жизни людей, которые ежедневно рискуют собой", - комментирует руководитель Офиса генерального директора "Группы Метинвест" Александр Водовиз.

Оборудование сочетает функции усиленной и защищенной связи, элементов радиоэлектронной защиты и энергообеспечения. Оно способно работать в широком частотном диапазоне, обеспечивая устойчивый канал связи в зонах ведения боевых действий, где традиционные средства часто не работают. Благодаря мощным источникам питания эти системы могут работать длительное время без подзарядки, что обеспечивает постоянную координацию между подразделениями.

"В современной войне стабильная связь - это такое же оружие, как и любой другой вид вооружения. Когда противник пытается "глушить" каналы, нарушать коммуникацию между подразделениями, именно такие системы позволяют нам оставаться на связи и координировать действия без задержек. Предоставление этих систем - реальная помощь фронту, предоставление нам необходимых решений, которые работают на передовой", - подчеркивает представитель подразделения Нацгвардии.

Передача осуществлена в рамках системной программы помощи, в рамках которой предприятия SCM, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" уже направили более 12,8 миллиарда гривен на поддержку Вооруженных сил Украины, ветеранов и гражданского населения.