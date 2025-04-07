"Стальной фронт" Ахметова передает помощь на Покровское направление

157-я отдельная механизированная бригада получила от "Стального фронта Рината Ахметова" новую партию помощи: пять пикапов и семьдесят дронов DJI Mavic. Это уже не первая поддержка для этого подразделения - "Стальной фронт" помогает бригаде системно.



Автомобили и дроны - это критически важные ресурсы для фронта. Пикапы используются для быстрого передвижения личного состава, эвакуации раненых, доставки боеприпасов и снаряжения. В условиях активных боевых действий это - мобильность и быстрое реагирование, от которых зависит жизнь.



Переданные дроны - это DJI Mavic 3E и Mavic 3 Pro. Mavic 3E - это модель, специально адаптированная для тактической разведки: она имеет камеру с большим сенсором и функцией зума, что позволяет четко видеть объекты даже с большой высоты. Ее часто используют для точной фиксации позиций врага.

К тому же DJI Mavic 3E может летать до 45 мин без перерыва. А Mavic 3 Pro оснащен сразу тремя камерами, включая телеобъектив, и позволяет вести наблюдение с безопасного расстояния, не подвергая дрон риску. Обе модели значительно усиливают возможности подразделения в сфере аэроразведки и обеспечивают тактическое преимущество в бою.



"Мавики - это наши глаза, - говорит представитель 157-й бригады, - благодаря им мы можем обнаружить передвижения врага, даже если он хорошо замаскирован, и вовремя скорректировать действия. Мы не впервые получаем помощь от "Стального фронта" - и каждый раз это то, что действительно нужно. Это не о формальных передачах, а о реальной боевой ценности".



Стальной фронт системно поддерживает 157-ю бригаду: ранее передавал технику, авто и средства связи. Сейчас помощь этой бригаде достигла 55 млн грн. Эта помощь - продолжение стратегического партнерства с одним из ключевых подразделений Вооруженных Сил Украины.



"Мы регулярно поддерживаем 157-ю бригаду. - рассказывает Антон Гончарук, представитель "Стального фронта", - На этот раз передали тепловизионные дроны DJI Mavic и пикапы - это именно то, что запрашивали сами военные. На сегодня мы уже направили на помощь 157-й более 55 млн грн и не собираемся останавливаться".

Напомним, "Стальной фронт Рината Ахметова" - это масштабная инициатива помощи армии, которая включает поставку техники, дронов, средств защиты, а также создание собственных разработок: бронеукреплений, подземных госпиталей, фортификаций.



157-я ОМБр - одно из боевых подразделений, которое активно участвует в сдерживании врага на Покровском направлении.