"Случилась остановка сердца": что известно о внезапной смерти военнообязанного в Коростенском ТЦК

6 августа 2026 года во время проверки военно-учетных документов военнослужащими ТЦК вместе с полицейским был остановлен мужчина 1980 года рождения.

Так, стало известно, что гражданин нарушил правила военного учета и подлежит мобилизации как офицер запаса. После этого его доставили в Коростенский районный ТЦК и СП для прохождения ВВК.

"По результатам медицинского осмотра военно-врачебной комиссией гражданин был признан годным к прохождению военной службы в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны", -.сказано в заявлении.

Однако в 14:38, находясь на территории Коростенского районного ТЦК и СП, мужчина внезапно потерял сознание. Сотрудники ТЦК сразу вызвали бригаду экстренной медицинской помощи.

Скорая прибыла в 14:46. Во время пребывания в автомобиле скорой помощи у мужчины произошла остановка сердца. Медики немедленно приступили к реанимации, однако спасти его не удалось.

Врачи констатировали смерть. По предварительным данным, ее причиной стала внезапная остановка сердца. Видимых телесных повреждений на теле не обнаружили.

По факту смерти назначено служебное расследование. Также открыто уголовное производство и внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований. Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы и завершения всех необходимых следственных действий.

В Житомирском областном ТЦК и СП заявили, что сотрудничают с правоохранительными органами и оказывают всю необходимую помощь в ходе расследования.