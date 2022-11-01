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Нетаньяху провел первые коалиционные переговоры с лидерами партий правого бока

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Израиль, Вторник 01 ноября 2022 23:22
Нетаньяху провел первые коалиционные переговоры с лидерами партий правого бока Фото: Биньямин Нетаньяху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху провел первые переговоры с лидерами партий правого блока. Они потенциально могут войти в его будущую правительственную коалицию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kan.

Экзит-полл Kan прогнозирует блоку правых политических сил во главе с "Ликуд" 62 мандата в 120-местном парламенте, достаточных для создания устойчивой правительственной коалиции, если расклад сил существенно не изменится при официальном подсчете голосов.

Ожидается, что "Ликуд" получит 31 место, в то время как партия нынешнего премьера Яира Лапида "Еш Атид" получит только 24 места.

На предыдущих выборах погрешность экзит-поллов составила всего несколько мест. Официальные результаты выборов должны быть опубликованы в среду.

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