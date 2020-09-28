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Стала відома можлива причина масового отруєння в Коломиї

Автор: Андрій Козловський

У їдальні Коломиї Івано-Франківської області 194 людини постраждали від гострої кишкової інфекції. Після епідрозслідування в обласному лабораторному центрі встановили спільні продукти, які вони вживали.

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Про це повідомляє прес-служба Центру громадського здоров’я.

Як повідомляється, спільними продуктами харчування для всіх потерпілих були салат "Дружба"(сирок плавлений, морква, грінки, часник, майонез), бульйон курячий з локшиною, гречка, ковбаски в соусі, хліб, чай.

Наразі у Держпродспоживслужбі проводять перевірки постачальників та виробників харчових продуктів, які були використані для приготування цих страв.

Нагадаємо, у п’ятницю 25 вересня повідомлялося про 101 постраждалого в результаті отруєння в їдальні "Леон", з них 44 були госпіталізовані.

Також РБК-Україна писало, що на початку вересня в Ясногорській школі Рівненської області отруїлися 68 учнів з різних класів. Діти могли отруїтися їжею в шкільній їдальні. Тоді поліція відкрила справу за статтею про порушення санітарних правил.

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