Стала відома ймовірна дата бою Усика з Джошуа

23 липня називають найімовірнішою датою бою українського боксера Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Серед місць, де може пройти бій фігурують Близький Схід та Велика Британія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BoxingScene.
"Ми проведемо бій у липні. Безумовно, 23 липня - це дата, яка обговорюється. Однозначно зараз вона є найімовірнішою", - розповів виданню промоутер Едді Гірн.
За його словами, наразі перемовини перебувають на завершальній стадії із обговоренням низки локацій на Близькому Сході та у Великій Британії.
"Ми дивилися і на Америку, але не думаю, що бій відбудеться там. Під час тижня бою Канело - Бівол (2-7 травня) я хотів би озвучити більше новин", - сказав Гірн.
Нагадаємо, український боксер Олександр Усик сенсаційно переміг чемпіона світу в суперважкій вазі за кількома версіями Ентоні Джошуа. Таким чином, українець відібрав в нього пояси WBA, IBF, WBO та IBO.